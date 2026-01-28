Ричмонд
Новосибирцы превращают суровые морозы в повод для активного отдыха

Сибирские морозы из года в год становятся серьёзным испытанием, но число тех, кто готов бросить им вызов, не уменьшается.

Источник: Аргументы и факты

Крещенские купания, скоростные спуски по заснеженным склонам, зимний виндсерфинг и сапборды на ледяной воде — всё это попало в объективы камер в самый холодный период года.

Одни без колебаний ныряют в прорубь, другие выходят на открытую воду при температуре ниже −30 градусов, третьи разгоняются по склонам, игнорируя ветер и мороз. Этот экстремальный досуг выглядит не как попытка привлечь внимание, а как личный вызов и способ проверить собственные возможности.

Фотографии, опубликованные «МК Новосибирск», наглядно показывают отношение новосибирцев к суровой зиме. Для них она — не только время испытаний, но и пространство для спорта, закалки и силы характера. Вместо ожидания тепла местные жители выбирают активный образ жизни, доказывая, что сибирская зима вовсе не повод сидеть дома.