Новосибирцы превращают суровые морозы в повод для активного отдыха

Одни без колебаний ныряют в прорубь, другие выходят на открытую воду при температуре ниже −30 градусов, третьи разгоняются по склонам, игнорируя ветер и мороз. Этот экстремальный досуг выглядит не как попытка привлечь внимание, а как личный вызов и способ проверить собственные возможности.