Росконгресс: пузырь на ИИ-рынке начнет сдуваться

В 2025 году компании, работающие с технологиями ИИ, обеспечили около 80% прироста на фондовом рынке США. На этом фоне участники торгов все чаще сравнивают нынешний бум с пузырем доткомов конца 1990-х — начала 2000-х годов, когда из-за спекуляций и завышенных ожиданий инвесторы потеряли триллионы долларов. Аналитики «Росконгресса» обращают внимание на мультипликатор P/E для индекса S&P 500, который традиционно используют как индикатор перегрева: в среднем за последние 10 лет он находился на уровне около 22, но к концу 2025 года поднялся примерно до 27. Это приблизилось к отметке 29 — максимуму 1999 года, за которым вскоре последовал крах рынка.