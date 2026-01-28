Росконгресс: пузырь на ИИ-рынке начнет сдуваться

Показатели P/E для S&P 500 вскоре могут дойти до уровня 1999 года.
Биржевые показатели сигнализируют о критическом перегреве рынка компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, однако формирующийся там «пузырь» в 2026 году, скорее всего, начнет сдуваться, но не лопнет. Об этом говорится в докладе «Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски» фонда «Росконгресс».
«Пузырь, сформировавшийся на рынке, вряд ли лопнет в предстоящем году. Пока запущены не все проекты, поэтому до избытка предложения в ИИ-сегменте еще далеко. В условиях снижения ставки ФРС инвесторам нужно будет куда-то направлять ликвидность, и они продолжат инвестировать в ИИ-компании», — говорится в докладе. Его слова приводит РИА Новости.
В 2025 году компании, работающие с технологиями ИИ, обеспечили около 80% прироста на фондовом рынке США. На этом фоне участники торгов все чаще сравнивают нынешний бум с пузырем доткомов конца 1990-х — начала 2000-х годов, когда из-за спекуляций и завышенных ожиданий инвесторы потеряли триллионы долларов. Аналитики «Росконгресса» обращают внимание на мультипликатор P/E для индекса S&P 500, который традиционно используют как индикатор перегрева: в среднем за последние 10 лет он находился на уровне около 22, но к концу 2025 года поднялся примерно до 27. Это приблизилось к отметке 29 — максимуму 1999 года, за которым вскоре последовал крах рынка.
На фоне перегретого рынка ИИ-компаний в США в 2025 году российская экономика, напротив, вступила в стадию стагнации. Рост ВВП по итогам 11 месяцев составил лишь 1%, промышленное производство сократилось до 99,3% от прежнего уровня. Российский розничный сектор прошел самый тяжелый за десятилетие год — индекс предпринимательской уверенности в торговле все четыре квартала 2025-го оставался в отрицательной зоне.