Силовики выявили нелегальных мигрантов на стройке ЖК в районе Патрокла во Владивостоке

Трое иностранных граждан работали без разрешения и подлежат выдворению.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники Приморского отряда «Тигр-Правопорядок», полиции и представители Первомайской прокуратуры провели профилактическое мероприятие на стройке ЖК в микрорайоне Патрокл. Поводом для проверки стал сигнал, поступивший через анонимный чат-бот «Опер пишет» (18+), сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии Приморья.

«35 человк проверено, три из них — иностранные граждане, находящиеся на территории РФ без действующего патента на работу», — говорится в сообщении.

В их отношении составлены административные протоколы по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ. Суд назначил нарушителям наказание в виде принудительного выдворения за пределы РФ.

Напомним, сотрудники Управления по вопросам миграции, ГИБДД и УФСБ провели совместный рейд у аэропорта Владивостока и выявили пятерых иностранных граждан, незаконно работающих водителями такси.