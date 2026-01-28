Силовики выявили нелегальных мигрантов на стройке ЖК в районе Патрокла во Владивостоке

Сотрудники Приморского отряда «Тигр-Правопорядок», полиции и представители Первомайской прокуратуры провели профилактическое мероприятие на стройке ЖК в микрорайоне Патрокл. Поводом для проверки стал сигнал, поступивший через анонимный чат-бот «Опер пишет» (18+), сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии Приморья.
«35 человк проверено, три из них — иностранные граждане, находящиеся на территории РФ без действующего патента на работу», — говорится в сообщении.
В их отношении составлены административные протоколы по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ. Суд назначил нарушителям наказание в виде принудительного выдворения за пределы РФ.
Напомним, сотрудники Управления по вопросам миграции, ГИБДД и УФСБ провели совместный рейд у аэропорта Владивостока и выявили пятерых иностранных граждан, незаконно работающих водителями такси.