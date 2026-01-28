Терапевт предупредила россиян о вспышке гриппа в феврале

В этом году можно ожидать эпидемического подъёма заболеваемости гриппом. Как всегда, максимальное число заболевших будет в феврале. В морозную погоду заболеваемость несколько снижается, при потеплении опять повышается. И вот в феврале ждём максимума.
Надежда Чернышова.
Врач-терапевт.
По словам врача, ключевая задача россиян — не допустить распространения инфекции и правильно вести себя при первых симптомах болезни.
«Что с этим делать? Соблюдать респираторный этикет. Остаёмся дома при первых признаках заболевания. Очень важно не нести дальше эту инфекцию, не заражать других людей. Лучше остаться дома, вызвать врача, взять больничный лист. Таким образом, и сам заболевший выздоровеет быстрее, потому что он не будет переутомляться, и организм все силы бросит на скорейшее выздоровление. Кроме того, этот заболевший человек не заразит окружающих», — подчеркнула Чернышова.
Она также напомнила о базовых мерах профилактики, если избежать выхода из дома не удаётся.
«Если же мы всё-таки находимся вне дома, то с целью профилактики есть две главные вещи. Носить маску, причём менять её не реже, чем раз в два часа. А если она промокла от дыхания, то быстрее. Как только стала влажной, сразу её меняем на новую. И второе — моем руки. Всегда моем руки с мылом, приходя с улицы. Стараемся не касаться руками рта, носа и глаз. Это важно, потому что грипп называют традиционной болезнью грязных рук. Именно через руки чаще всего вирусы и проникают к нам в организм», — отметила врач.
Кроме того, собеседница Life.ru призвала не заниматься самолечением и вовремя обращаться за медицинской помощью.
«Желательно вызвать врача при признаках заболевания. Врач, скорее всего, сможет определить, грипп это или другой респираторный вирус. В случае гриппа есть противогриппозные средства, которые он может назначить, но которые я не рекомендую назначать себе самостоятельно. Врач скорректирует лечение в зависимости от тяжести заболевания, в зависимости от других проблем со здоровьем. Под наблюдением врача выздоровление пройдёт точно быстрее», — заключила Чернышова.
Ранее Life.ru писал, что Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа для взрослых пациентов. Теперь средний курс терапии рассчитан на девять дней и включает десятки анализов, осмотры сразу у семи специалистов и расширенный перечень лекарств. В стационаре за больными будут ежедневно наблюдать инфекционисты и терапевты, а в тяжёлых случаях — реаниматологи.
Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.