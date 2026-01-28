Терапевт предупредила россиян о вспышке гриппа в феврале

«Если же мы всё-таки находимся вне дома, то с целью профилактики есть две главные вещи. Носить маску, причём менять её не реже, чем раз в два часа. А если она промокла от дыхания, то быстрее. Как только стала влажной, сразу её меняем на новую. И второе — моем руки. Всегда моем руки с мылом, приходя с улицы. Стараемся не касаться руками рта, носа и глаз. Это важно, потому что грипп называют традиционной болезнью грязных рук. Именно через руки чаще всего вирусы и проникают к нам в организм», — отметила врач.