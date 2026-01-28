В Новосибирске увеличилась стоимость набора продуктов для борща

В Новосибирске выросла стоимость «борщевого набора». По итогам первого квартала 2026 года продукты для приготовления борща на семью из четырёх человек обойдутся в 168,82 рубля. Это на 21 рубль больше, чем в конце 2025 года. Данные опубликованы на платформе «Индекс борща».