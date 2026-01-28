Ричмонд
В Новосибирске увеличилась стоимость набора продуктов для борща

Набор продуктов для приготовления блюда на семью из четырёх человек теперь стоит 168,82 рубля.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске выросла стоимость «борщевого набора». По итогам первого квартала 2026 года продукты для приготовления борща на семью из четырёх человек обойдутся в 168,82 рубля. Это на 21 рубль больше, чем в конце 2025 года. Данные опубликованы на платформе «Индекс борща».

Расчёт ведётся по упрощённому рецепту:

«Мы взяли классический рецепт борща и немного упростили его, убрав декоративные элементы и приправы, а также заменили говядину на курицу», — говорится в сообщении на платформе.

Помимо курятины, в список ингредиентов входят картофель, капуста, лук, морковь, свёкла, чеснок, сметана и хлеб. Такой подход позволяет отслеживать изменения цен на базовые продукты, которые регулярно покупают семьи.

Ещё в четвёртом квартале прошлого года тот же набор стоил 147,21 рубля.