В Новосибирске увеличилась стоимость набора продуктов для борща

В Новосибирске выросла стоимость «борщевого набора». По итогам первого квартала 2026 года продукты для приготовления борща на семью из четырёх человек обойдутся в 168,82 рубля. Это на 21 рубль больше, чем в конце 2025 года. Данные опубликованы на платформе «Индекс борща».
Расчёт ведётся по упрощённому рецепту:
«Мы взяли классический рецепт борща и немного упростили его, убрав декоративные элементы и приправы, а также заменили говядину на курицу», — говорится в сообщении на платформе.
Помимо курятины, в список ингредиентов входят картофель, капуста, лук, морковь, свёкла, чеснок, сметана и хлеб. Такой подход позволяет отслеживать изменения цен на базовые продукты, которые регулярно покупают семьи.
Ещё в четвёртом квартале прошлого года тот же набор стоил 147,21 рубля.