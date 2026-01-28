«Фонтан» на оживленном перекрестке в Алматы объяснили в «Алматы су»

Видеоролик появился на Instagram-странице almatinec_live. На кадрах видно, что прямо посреди перекрестка бьет фонтан воды. «В Алматы даже зимой работают фонтаны», — гласит подпись к посту.
В комментариях к посту представители ГКП «Алматы су» сообщили, что кадры были в Медеуском районе.
«На участке проспект Достык — проспект Жибек жолы, в ходе планового профилактического осмотра пожарного гидранта произошла нештатная ситуация. Для его закрытия потребовалось кратковременно снизить давление воды в сетях. Инцидент был оперативно устранен, общее время работ составило около 5 минут. Нарушений водоснабжения для жителей не зафиксировано», — проинформировали в компании.