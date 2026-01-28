«Фонтан» на оживленном перекрестке в Алматы объяснили в «Алматы су»

«На участке проспект Достык — проспект Жибек жолы, в ходе планового профилактического осмотра пожарного гидранта произошла нештатная ситуация. Для его закрытия потребовалось кратковременно снизить давление воды в сетях. Инцидент был оперативно устранен, общее время работ составило около 5 минут. Нарушений водоснабжения для жителей не зафиксировано», — проинформировали в компании.