Семья Шатунова оценила ущерб по делу продюсера Разина в миллиард рублей

Семья бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова оценила размер ущерба по уголовному делу в отношении продюсера Андрея Разина в один миллиард рублей. Об этом ТАСС сообщили в окружении семьи артиста.
Ущерб по уголовному делу Разина из-за появления в нем связанного с Шатуновым второго эпизода мошенничества может увеличиться с 500 миллионов рублей до одного миллиарда рублей, рассказал собеседник агентства.
Андрея Разина заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Сам продюсер 2 января заявил, что судебное преследование в РФ его не беспокоит, потому что он живет в Соединенных Штатах, где, по его словам, зарегистрированы права на все хиты группы «Ласковый май».
Он пояснил, что права на творчество Юрия Шатунова и коллектива оформлены в Штатах и находятся под международной защитой.
В ноябре 2025 года экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск по делу о мошенничестве. Его обвинили в подделке документов о передаче авторских прав на песни коллектива, чтобы получать за них деньги. Ущерб оценивался в 500 миллионов рублей. Ранее Разин судился за наследство с Юрием Шатуновым, потом с его родственниками. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих скандалов.