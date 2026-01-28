Семья Шатунова оценила ущерб по делу продюсера Разина в миллиард рублей

В ноябре 2025 года экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск по делу о мошенничестве. Его обвинили в подделке документов о передаче авторских прав на песни коллектива, чтобы получать за них деньги. Ущерб оценивался в 500 миллионов рублей. Ранее Разин судился за наследство с Юрием Шатуновым, потом с его родственниками. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих скандалов.