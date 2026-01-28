Эксперт рассказала о последствиях неявки на работу из-за задержки рейса

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пропуск работы из-за задержки рейса могут признать прогулом, работодатель вправе сделать выговор или замечание, а также удержать часть зарплаты, если сотрудник не предупредил о проблеме заранее и не предоставил необходимые доказательства, сообщила эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.
«Самая жесткая санкция — признание отсутствие прогулом, за что может быть объявлен выговор или замечание, удержана часть зарплаты за день отсутствия», — сказала Подольская.
По словам эксперта, руководитель вправе зафиксировать отсутствие, если работник не вышел на работу и не предупредил о возникшей проблеме с задержкой рейсов или погодой по телефону, через мессенджер или электроенной почте.
Кроме того, сотрудник должен направить подтверждение форс-мажора в виде скриншота с официального сайта авиакомпании, справки из аэропорта, сводки погоды о штормовой буре или сильном снегопаде.