Назван город, в котором ограничат выступления уличных музыкантов

Кроме того, как следует из документа, он должен предоставить в городское управление культуры паспортные данные всех выступающих, дату, время начала и окончания выступления, название коллектива или творческий псевдоним (при наличии), жанр, планируемый репертуар и видеозапись с примером выступления (при наличии). В заявлении также должен быть указан адрес открытой площадки для уличного выступления в соответствии с утвержденным списком.