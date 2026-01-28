Глава Следкома взял на контроль ситуацию с отоплением в детсадах Железногорска

27 января стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после получения из СМИ информации о температуре воздуха ниже нормы в детских садах поселка Подгорный ЗАТО Железногорск. Поводом стали многолетние жалобы родителей дошкольников на низкую температуру в помещениях, где находятся дети.
Глава ведомства поручил разобраться в ситуации коллегам из Красноярского края взял расследование на особый контроль. Руководитель Следкома по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин провел выездное совещание в Железногорске. На встрече присутствовали глава города, представители управления образования и управляющей компании.
По информации коммунальщиков, после жалоб родителей они отрегулировали систему отопления, и температура пришла в норму. Следователи осмотрели здания детсадов и потребовали постоянно поддерживать в них должный тепловой режим. Остается неясным, почему это нельзя было сделать раньше.
Расследование уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, продолжается. Напомним, эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы для виновных в сложившейся ситуации.