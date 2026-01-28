Ричмонд
Три брата погибли в ледяном пруду: В США выросло число жертв снежной бури

Число погибших из-за снежной бури в США выросло до 42 человек.

Источник: Комсомольская правда

В США увеличилось число людей, погибших из-за снежной бури. Агентство АР информирует уже о 42 жертвах, чья смерть так или иначе связана с разбушевавшейся стихией.

«Трое братьев из Техаса, погибших в ледяном пруду, увеличили число погибших как минимум до 42 человек во вторник в штатах США, все еще охваченных сильными морозами», — сказано в публикации.

Напомним, несколько человек в США погибли, когда очищали улицы от снега. Ещё несколько разбились насмерть, когда катались на санках, привязанных к автомобилям.

Ранее сообщалось, что непогода привела к введению режима ЧП в 23 штатах СЩА.

Тем временем министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что в стране отменили более 11 тысяч авиарейсов. Это стало худшим показателем со времен пандемии коронавирусной инфекции.

Президент США Дональд Трамп назвал удар стихии «историческим», а эксперты советуют жителям регионов, где бушует стихия, использовать полотенца, одеяла и картон, чтобы блокировать сквозняки и согреться.

