В Иркутской области зарплаты за три года выросли на 34%

Средняя зарплата в Иркутской области за последние три года увеличилась на 34%. По данным аналитиков hh.ru, регион вошел в топ-3 Сибири по размеру зарплатного предложения в 2025 году (78 900 рублей), уступив только Тыве и Красноярскому краю.
— Ключевой фактор роста дохода — развитие уникальных профессиональных навыков, за которые работодатели готовы платить больше, сказала Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.
Сильнее всего выросли зарплаты у промоутеров — на 150%, до 75 000 рублей. Значительный рост также у начальников смен и мастеров участка (+51%, до 156 800 ₽), главных технологов (+49%, до 148 800 ₽) и топ-менеджеров (+48%, до 180 000 ₽). В списке лидеров — представители как руководящего звена, так и рабочих профессий: машинисты, автослесари, дворники и кладовщики.
