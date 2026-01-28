В Новосибирске родился редкий и исчезающий тамарин

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило после двухлетнего перерыва родился детёныш эдипова тамарина — редкого и находящегося под угрозой исчезновения вида приматов. Малышка появилась на свет 3 декабря 2025 года, однако вскоре стало ясно, что самка не проявляет материнского инстинкта и не ухаживает за детёнышем, сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.
Сотрудники зоопарка оперативно взяли заботу о новорождённой на себя. Девочку назвали Бусинкой и начали выкармливать искусственно из бутылочки. Первые 40 дней её жизни прошли под круглосуточным наблюдением ветеринаров и зоологов.
Когда Бусинка окрепла, специалисты приступили к следующему этапу — постепенному знакомству с сородичами. Сначала это были короткие прогулки по 15−30 минут под присмотром кипера. Сейчас малышка живёт в небольшой клетке внутри общего вольера и ежедневно выходит исследовать окружающее пространство.
Для безопасности подрастающего детёныша вольер дополнительно оснастили новыми канатами и декорациями. Это особенно важно сейчас, когда Бусинка становится всё более подвижной и начинает осваивать прыжки.
По словам специалистов, малышка растёт и развивается нормально. Она уже ест самостоятельно из мисочки, хотя пока ещё полностью не отказалась от соски. В её рационе появились фрукты и насекомые. Посетители зоопарка уже могут увидеть подрастающую Бусинку.
Эдиповы тамарины считаются одними из самых маленьких обезьян в мире и обитают в ограниченном районе тропических лесов северо-востока Бразилии. Вид находится под угрозой исчезновения из-за утраты среды обитания и браконьерства. Новосибирский зоопарк участвует в международных программах по сохранению этих уникальных животных.