Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На красноярской Центральной набережной появится современный визит-центр

В Красноярске объявили торги на разработку технической документации для возведения визит-центра на территории Центральной набережной в районе вантового моста.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Как рассказали в мэрии, полноценный городской туристско-информационный центр планируется создать к 400-летию Красноярска. Площадь здания составит более 300 кв. м. Предварительную концепцию его функционального наполнения разработали специалисты Красноярского туристско-информационного центра. На базе визит-центра планируется разместить гостевую зону для встречи и консультирования туристов с интерактивной картой Красноярска, фотозоной и прокатом, зоны для детей, места для проведения мастер-классов и лекций, а также библиотеку.

«В планах — сделать визит-центр не только отправной точкой туристических маршрутов, но и творческим пространством для путешественников и жителей города», — рассказала директор Красноярского ТИЦ Юрий Ракша.

Разработать техническую документацию выбранному подрядчику предстоит за три месяца. Начальная цена контракта — 5 млн рублей.