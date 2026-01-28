На красноярской Центральной набережной появится современный визит-центр

Как рассказали в мэрии, полноценный городской туристско-информационный центр планируется создать к 400-летию Красноярска. Площадь здания составит более 300 кв. м. Предварительную концепцию его функционального наполнения разработали специалисты Красноярского туристско-информационного центра. На базе визит-центра планируется разместить гостевую зону для встречи и консультирования туристов с интерактивной картой Красноярска, фотозоной и прокатом, зоны для детей, места для проведения мастер-классов и лекций, а также библиотеку.
«В планах — сделать визит-центр не только отправной точкой туристических маршрутов, но и творческим пространством для путешественников и жителей города», — рассказала директор Красноярского ТИЦ Юрий Ракша.
Разработать техническую документацию выбранному подрядчику предстоит за три месяца. Начальная цена контракта — 5 млн рублей.