Круизные лайнеры придут в Хабаровский край — первые остановки уже известны

В Хабаровский край придёт первый проект круизных лайнеров по Дальнему Востоку. Остановки запланированы на Шантарских островах и в Николаевске‑на‑Амуре, сообщил Max канал Демешин.
Регион рассчитывает принять сотни путешественников.
Губернатор поставил задачу создать для гостей яркую этнокультурную программу. Туристов планируют погрузить в атмосферу Приамурья: познакомить с древней историей края, традициями и бытом коренных народов, угостить блюдами национальной кухни, вовлечь в спортивные состязания.
Ещё находясь в Москве, губернатор дал чёткие поручения и. о. министра туризма края и главе Николаевского муниципального района:
«Дал поручение и. о. министра туризма края и главе Николаевского муниципального района срочно проработать и представить мне программу развлечений для гостей».
Шантарские острова — уникальный архипелаг с дикой природой и китами — и Николаевск‑на‑Амуре, город с богатой историей, могут стать «визитной карточкой» дальневосточного туризма.
Сейчас профильные ведомства прорабатывают маршрут и культурную составляющую проекта. Ожидается, что круизный туризм не только привлечёт путешественников, но и даст импульс развитию местной инфраструктуры и малого бизнеса.