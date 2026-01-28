Четыре детских сада и школу закрыли на карантин в Приморском крае

По сравнению с предыдущей неделей общая заболеваемость выросла почти на 15%, хотя среди малышей до двух лет, напротив, снизилась на четверть. При этом грипп пошел на спад. Лабораторные исследования показывают, что сейчас чаще всего людей атакуют негриппозные вирусы: риновирусы и аденовирусы составляют больше половины всех случаев. На COVID-19 приходится 13,6% заболеваний.