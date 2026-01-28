Четыре детских сада и школу закрыли на карантин в Приморском крае

В Приморском крае за неделю с 19 по 25 января врачи зафиксировали значительный рост числа обращений по поводу ОРВИ — в 1,2 раза. Резкий скачок медики связывают с возвращением жителей в рабочие и учебные коллективы после длинных новогодних каникул. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По сравнению с предыдущей неделей общая заболеваемость выросла почти на 15%, хотя среди малышей до двух лет, напротив, снизилась на четверть. При этом грипп пошел на спад. Лабораторные исследования показывают, что сейчас чаще всего людей атакуют негриппозные вирусы: риновирусы и аденовирусы составляют больше половины всех случаев. На COVID-19 приходится 13,6% заболеваний.
Из-за всплеска инфекции в крае была частично приостановлена работа четырех детских садов и одной школы. Врачи напоминают о мерах профилактики и советуют при первых симптомах оставаться дома, чтобы не усугублять эпидемическую ситуацию.