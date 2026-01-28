Асаубаева шестой раз сыграла вничью в Вейк-ан-Зее и осталась на пятом месте

Большую часть партии трехкратной чемпионке мира по блицу пришлось защищаться. Ценой больших усилий Асаубаевой удалось уравнять сложный эндшпиль с лишней пешкой у соперницы. Соревнование «кто быстрее проведет пешку в ферзя» завершилось вничью.
Шестой раз сыграв вничью (больше мирных исходов только у узбекистанца Джавохира Синадрова из группы Masters), казахстанка осталась на пятом месте. А турнирную гонку в группе Challengers единолично возглавил американец Энди Вудворд. Тот самый что проиграл нашей шахматистке на старте.
В девятом туре 15-летний гроссмейстер белыми победил 28-летнего уроженца Тюмени Даниила Юффу, выступающему за Испанию. На полбалла от вундеркинда отстает азербайджанец Айдын Сулейманлы, обыгравший аргентинца Фаустино Оро.
В 10-м туре Асаубаева белыми сыграет с аутсайдером Элин Роберс из Нидерландов. Нужна победа на заказ.
В группе Masters лидер прежний. Потеряв в двух турах 1,5 очка, таблицу, тем не менее, по-прежнему возглавляет узбекистанец Нодирбек Абдусатторов, в девятом туре черными сыгравший вничью со своим соотечественником Синдаровым.
И в этой группе есть свой вундеркинд. 14-летний гроссмейстер из Турции Ягыз Каан Эрдогмуш, черными выиграв у чешского вьетнамца Тай Дай ван Нгуена, уступает лишь двум узбекским шахматистам.
Действующий король шахмат Гукеш Доммараджу из Индии проиграл белыми фигурами немцу Маттиасу Блюбауму. И опустился на десятое место, совсем уж неприличное для его величества.
Легендарные шахматные соревнованиях в нидерландском городе Вейк-ан-Зее в нынешнем году проводятся 88-й раз.
Среди триумфаторов турнира в разные годы были Макс Эйве, Михаил Ботвинник, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Виктор Корчной, Гарри Каспаров, Вишванатан Ананд, Магнус Карлсен и другие знаменитые гроссмейстеры.
За время проведения турнир не раз менял титульного спонсора, и сейчас именуется Tata Steel Chess Tournament. Со временем cупертурнир превратился в шахматный фестиваль, в котором принимают участие не только профи, но и любители.
Главный интерес представляют турниры в категории Masters и Сhallengers. В нынешнем году в каждом из них участвуют по 14 игроков, оспаривающих призы по круговой системе.
Фестиваль в Вейк-ан-Зее, первое крупное событие после предновогоднего чемпионата мира по быстрым шахматам, финиширует 1 февраля.