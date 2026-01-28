Ричмонд
В Госдуме рассказали, какие сайты начнут блокировать с марта без суда

РИА Новости: в РФ с марта будут без суда блокировать сайты с табачной продукцией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В России с марта начнут без суда блокировать сайты, на которых продается табачная и никотинсодержащая продукция, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

«С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции — и это логичный шаг в развитии регулирования цифровой среды и защиты здоровья граждан. Государство последовательно закрывает каналы дистанционной торговли товарами, оборот которых прямо ограничен законом, особенно с учетом того, что интернет остается одним из ключевых источников доступа несовершеннолетних к подобной продукции», — сказал Немкин.

Депутат отметил, что механизм внесудебной блокировки позволяет существенно ускорить реакцию на выявленные нарушения. По его словам, ранее процесс блокировки мог занимать месяцы из-за судебных процедур, за это время ресурсы успевали менять домены и продолжать работу, а включение таких сайтов напрямую в реестр запрещенной информации повышает эффективность правоприменения и снижает нагрузку на суды, сохраняя при этом понятные и формализованные основания для ограничения доступа.

«Отдельного внимания заслуживает обязанность владельцев сайтов и социальных сетей самостоятельно мониторить размещаемый контент. Это смещает акцент с реагирования постфактум на превентивный контроль и формирует более ответственное отношение цифровых платформ к соблюдению законодательства. Аналогичный подход уже показал свою результативность в борьбе с дистанционной продажей алкоголя, в том числе на маркетплейсах и в социальных сетях», — подчеркнул парламентарий.

По словам Немкина, закон не ограничивается исключительно вопросами блокировок, в нем также системно затронуты вопросы устойчивого и безопасного использования доменных имен, а также регулирование процедур их регистрации. Депутат добавил, что государство стремится выстраивать более управляемую и прозрачную цифровую инфраструктуру, снижая риски злоупотреблений и обхода установленных ограничений через технические лазейки.

«В целом принятые изменения укладываются в более широкий тренд — усиление контроля за оборотом социально чувствительных товаров в интернете при одновременном развитии инструментов цифровой идентификации и проверки возраста. Такой комплексный подход позволяет не просто запрещать, а выстраивать понятные правила игры для бизнеса и платформ, делая цифровое пространство более безопасным и ответственным для всех его участников», — заключил он.

