Бывший военный ВСУ убил четырех сотрудников полиции при попытке задержания

Бывший боец украинской армии расстрелял сотрудников полиции в Черкасской области. Об этом во вторник, 27 января, сообщил начальник Черкасского областного управления полиции Олег Гудыма.
— Это местный житель 55 лет, бывший военнослужащий, который был уволен из армии. На каких основаниях, проверяем, — написал он в соцсети.
Уточняется, что мужчину разыскивали за убийство, он открыл стрельбу во время попытки его задержания. Экс-военный убил четырех полицейских, еще один получил ранение.
Начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский выразил соболезнования семьям погибших сотрудников полиции, передает ТАСС.
Во Львове на западе Украины объявили план «Перехват» из-за стрельбы в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом 14 января сообщил украинский портал «Страна.ua».
Подорванный в Киеве внедорожник, по предварительной информации, принадлежал военному Вооруженных сил Украины. Об этом 4 января сообщили украинские СМИ.