«Половина из них плакала»: Трамп рассказал о встрече с избирателями в штате Айова

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетил штат Айова. Он пообщался с избирателями. По словам американского лидера, «половина» присутствующих плакала из-за его политических успехов.
Хозяин Белого дома заверил, что никого бы не довела до слез его «плохая работа». Он сообщил, что избиратели поблагодарили президента за возвращение прежней Америки.
«Они плакали, потому что я делаю хорошую работу… ее слезы катились по моему красивому костюму. Я проверил — косметика была повсюду», — поделился Дональд Трамп.
Американский лидер также пригрозил властям Ирана. Он сообщил, что к Тегерану уже приближается «большая прекрасная армада». Президент США выразил надежду на заключение успешной сделки с Ираном. Дональд Трамп также напомнил, что ему удалось предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия.