Капитальный ремонт ждет несколько детских садов Владивостока — список

«В детских садах запланированы глобальные ремонтные работы, поэтому на этот период воспитанники будут распределены в ближайшие учреждения дошкольного образования. На данный момент формируются списки детей. Все варианты распределения также обговариваются с родителями малышей, чтобы процесс прошел максимально комфортно и удобно для каждой семьи», — отметила начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Милица Щипун.