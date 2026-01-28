Капитальный ремонт ждет несколько детских садов Владивостока — список

Капитальный ремонт проведут в нескольких детских садах Владивостока в рамках программы модернизации школьных систем образования. Начать работы планируется в марте, а завершить в летний период, сообщила пресс-служба администрации города.
«В детских садах запланированы глобальные ремонтные работы, поэтому на этот период воспитанники будут распределены в ближайшие учреждения дошкольного образования. На данный момент формируются списки детей. Все варианты распределения также обговариваются с родителями малышей, чтобы процесс прошел максимально комфортно и удобно для каждой семьи», — отметила начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Милица Щипун.
Ремонт проведут в детских садах № 5 на проспекте Красного Знамени, 83; № 27 на Бестужева, 19; № 34 на Сабанеева, 11. Также, капитально отремонтируют кровлю детского сада № 121 на Интернациональной, 52. Подрядчики для выполнения работ уже определены.
Напомним, дежурные группы в муниципальных детских садах Владивостока заработают с 1 февраля. Инициатива реализуется по поручению главы города Константина Шестакова и охватит все районы краевой столицы.