Высота 611: 40 лет назад в Дальнегорске упал НЛО

Ровно 40 лет назад, 29 января 1986 г., множество жителей Дальнегорска заметили в вечернем небе неизвестный объект. Это был светящийся красный шар небольшого размера. Объект двигался параллельно земле со скоростью порядка 15 м в секунду. При этом он не оставлял за собой огненного или светового следа и летел абсолютно беззвучно. Полёт неустановленного объекта завершился на горе Известковой, известной как высота 611. Светящийся шар врезался в гору, после чего на протяжении часа над местом аварии наблюдалось свечение, характерное для сильного пожара. Инцидент до сих пор остается неразгаданной тайной, а Дальнегорск с тех пор обозначил себе на карте Приморья городом со слегка внеземной историей. Телестудия «Дальтелефильм» посвятила событию отдельную документалку.