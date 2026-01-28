Высота 611: 40 лет назад в Дальнегорске упал НЛО

Ровно 40 лет назад, 29 января 1986 г., множество жителей Дальнегорска заметили в вечернем небе неизвестный объект. Это был светящийся красный шар небольшого размера. Объект двигался параллельно земле со скоростью порядка 15 м в секунду. При этом он не оставлял за собой огненного или светового следа и летел абсолютно беззвучно. Полёт неустановленного объекта завершился на горе Известковой, известной как высота 611. Светящийся шар врезался в гору, после чего на протяжении часа над местом аварии наблюдалось свечение, характерное для сильного пожара. Инцидент до сих пор остается неразгаданной тайной, а Дальнегорск с тех пор обозначил себе на карте Приморья городом со слегка внеземной историей. Телестудия «Дальтелефильм» посвятила событию отдельную документалку.
На следующий день после инцидента группа местных жителей посетила место аварии. Они ожидали обнаружить на месте обломки какого-то летательного аппарата, однако не нашли ничего, кроме кусочков свинца, небольших чёрных шариков размером от двух до пяти миллиметров и нескольких фрагментов необычной оболочки, так называемой сетки.
Через несколько дней на высоту 611 приехал Валерий Двужильный, известный на Дальнем Востоке исследователь аномальных явлений. Он тщательно обследовал место падения объекта, а также опросил очевидцев. В общей сложности на месте катастрофы удалось собрать порядка 70 граммов свинцовых капелек, около 30 грамм чёрных шариков и пять граммов обломков необычной сетки.
Найденные материалы были отправлены на экспертизу, которая установила их состав. Крошечные чёрные шарики состояли из кремния, железа и свинца. Фрагменты сетки содержали золото, скандий, самарий, лантан, празеодим и натрий.
Вскоре наступила эпоха гласности, и случай с Дальнегорским феноменом попал в газеты. Это привело к настоящему паломничеству уфологов на Дальний Восток. Информация об инциденте на высоте 611 просочилась в западные страны и обрела настолько культовый статус, что её прозвали «русским Розуэллом». Про Дальнегорский феномен снято несколько документальных фильмов, существуют туристические маршруты к месту падения шара.
Как рассказывал уфолог, первые НЛО были замечены в Приморье еще при царе — в 1915—1917 годах. А в ноябре 1988 года, через два года после аварии, были зафиксированы 36 объектов, из них 14 зависли над Дальнегорском. Делались изумительные предположения о «массовом паломничестве» инопланетян к месту гибели своего товарища.