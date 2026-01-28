Назван минимальный размер выплаты по больничному в феврале

В январе, где 31 день, минимальная дневная выплата равнялась 873,97 рубля, а в феврале, в котором 28 дней, она рассчитывается исходя из того же МРОТ. Для расчёта пособия учитывается заработок сотрудника за два предшествующих болезни года, но если он не работал или его средний заработок был ниже МРОТ, то для расчёта принимается величина МРОТ, установленная на день наступления нетрудоспособности.