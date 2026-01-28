Назван минимальный размер выплаты по больничному в феврале

Минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности (больничному) для работающих граждан в России в феврале составит 967,61 рубля.
Как сообщили РИА Новости в Государственной думе, это связано с повышением с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей, что автоматически повлияло на расчёт минимальных выплат по больничным листам.
В январе, где 31 день, минимальная дневная выплата равнялась 873,97 рубля, а в феврале, в котором 28 дней, она рассчитывается исходя из того же МРОТ. Для расчёта пособия учитывается заработок сотрудника за два предшествующих болезни года, но если он не работал или его средний заработок был ниже МРОТ, то для расчёта принимается величина МРОТ, установленная на день наступления нетрудоспособности.
Таким образом, минимальная дневная выплата определяется путём деления актуального МРОТ на количество календарных дней в месяце болезни.
