В Новосибирске впервые с осени подорожал картофель

В Новосибирске в начале 2026 года впервые с осени подорожал картофель. Средняя цена за килограмм в магазинах превысила 40 рублей, однако пока остаётся ниже уровня прошлого года, когда продукт стоил более 50 рублей. Об этом сообщает infopro54.ru.