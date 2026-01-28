В Новосибирске впервые с осени подорожал картофель

В Новосибирске в начале 2026 года впервые с осени подорожал картофель. Средняя цена за килограмм в магазинах превысила 40 рублей, однако пока остаётся ниже уровня прошлого года, когда продукт стоил более 50 рублей. Об этом сообщает infopro54.ru.
По словам директора овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакира Сулейманова, более значительный рост цен ожидается к концу февраля — началу марта, когда у местных производителей закончатся запасы. В этих условиях торговым сетям придётся завозить более дорогой импортный картофель, а пик цен, по прогнозам, может наступить в начале апреля.
Несмотря на январский рост цен, для фермеров ситуация остаётся сложной. На протяжении последних нескольких лет низкая доходность сельхозпроизводства создаёт серьёзные финансовые риски, многие хозяйства не могут выйти из кредитов и лизинга. В результате часть аграриев уже рассматривает сокращение площадей под овощные культуры в пользу более прибыльных, чтобы сохранить экономическую устойчивость.
Отмечается, что рост цен затронул не только картофель, но и другие овощи «борщевого набора» — морковь, свёклу, капусту и лук. В то же время для потребителей умеренный рост остаётся положительным фактором, сдерживающим продуктовую инфляцию в регионе.