Пассажирка попала в больницу после переворота Nissan на хабаровской трассе

В Хабаровском крае произошло серьёзное ДТП с переворотом автомобиля — пассажирка госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария случилась днём 27 января на 199‑м километре трассы «Хабаровск — Комсомольск». За рулём Nissan X‑Trail находился водитель 1960 года рождения. По предварительным данным, он превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП пострадала пассажирка — женщина 1959 года рождения. Её с травмами доставили в больницу в Хабаровске. Как выяснилось, в момент аварии она не была пристёгнута ремнём безопасности, что, вероятно, усугубило последствия.
В отношении водителя составлены административные материалы по двум статьям КоАП РФ: ст. 12.6 («Нарушение правил применения ремней безопасности») и ч. 2 ст. 12.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности»).
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбирательство, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и использовать ремни безопасности — это может спасти жизнь в критической ситуации.