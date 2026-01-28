Инфляция в Иркутской области замедлилась до 5,9% в декабре 2025 года

Снизились цены на бензин и дизель из-за восстановления производства на НПЗ, но топливо все равно дороже, чем год назад. Общероссийская инфляция в 5,6% — самая низкая с 2020 года, но для устойчивого снижения до целевых 4% необходимо сохранять высокие процентные ставки. По прогнозу, это произойдет в 2026 году.