Инфляция в Иркутской области замедлилась до 5,9% в декабре 2025 года

В декабре 2025 года инфляция в Иркутской области снизилась до 5,9%. За год цены на продукты в регионе выросли сильнее, чем в среднем по России, а на промышленные товары и услуги — меньше. Управляющий Отделением Банка России по Иркутской области Игорь Коржук назвал пять ключевых тенденций.
— Общее замедление инфляции связано с сохранением высокой ключевой ставки. В декабре в регионе заметно подешевел зарубежный туризм, отчасти из-за увеличения числа прямых рейсов в Азию. Продолжает дешеветь сахар (-6,1% за год) благодаря высоким запасам и хорошему урожаю, — рассказывает Игорь Коржук.
Снизились цены на бензин и дизель из-за восстановления производства на НПЗ, но топливо все равно дороже, чем год назад. Общероссийская инфляция в 5,6% — самая низкая с 2020 года, но для устойчивого снижения до целевых 4% необходимо сохранять высокие процентные ставки. По прогнозу, это произойдет в 2026 году.
