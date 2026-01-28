В ГД предложили упростить возврат денег за авиабилеты многодетным семьям

«Фракция КПРФ в Госдуме предлагает устранить пробел в законодательстве и внести в Воздушный кодекс изменения, позволяющие возвращать деньги за купленные авиабилеты членам многодетных семей и родителям-одиночкам, если они вынуждены отказаться от полета из-за болезни своего ребенка до 14 лет — даже в том случае, если ребенок не был в числе пассажиров самолета», — пояснил парламентарий.