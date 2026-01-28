В ГД предложили упростить возврат денег за авиабилеты многодетным семьям

Соответствующий законопроект парламентарии внесут в Госдуму в среду. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«Предложенные поправки в статью 108 Воздушного кодекса РФ направлены на предоставление возможности возврата денежных средств за неиспользованный авиабилет для членов многодетной семьи (родителей), матерей или отцов, воспитывающих ребенка без участия супруга (супруги), в связи с болезнью несовершеннолетнего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, нуждающегося в уходе и не следующего совместно с таким пассажиром на воздушном судне», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Порядок провозной платы и подтверждения заболевания ребенка медицинскими документами будет определен правительством РФ, отмечается в документе.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев отметил, что законодательство РФ в настоящий момент позволяет вернуть деньги за авиабилеты в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с его подтвержденной медицинскими документами болезнью или болезнью его родственника, с которым они планировали лететь вместе.
«Фракция КПРФ в Госдуме предлагает устранить пробел в законодательстве и внести в Воздушный кодекс изменения, позволяющие возвращать деньги за купленные авиабилеты членам многодетных семей и родителям-одиночкам, если они вынуждены отказаться от полета из-за болезни своего ребенка до 14 лет — даже в том случае, если ребенок не был в числе пассажиров самолета», — пояснил парламентарий.