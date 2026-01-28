Самолет NASA сел «на брюхо» в Техасе из-за неисправности

25 января в Соединенных Штатах бизнес-джет с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете из аэропорта города Бангор в штате Мэн. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник. По данным издания, инцидент произошел во время сильной снежной бури, сопровождавшейся плохой видимостью и низкими температурами.