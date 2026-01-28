Ричмонд
Самолет NASA сел «на брюхо» в Техасе из-за неисправности

Принадлежащий NASA самолет WB-57 сел «на брюхо» в штате Техас. Об этом во вторник, 27 января, сообщила представитель агентства Бетани Стивенс.

— Механическая неисправность одного из самолетов NASA WB-57 привела к посадке без выпуска шасси на аэродроме Эллингтон, — написала она в социальной сети Х.

По ее словам, экипаж «в безопасности», инцидент расследуется.

СМИ сообщили, что на борту находились два человека. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что самолет приземлился на ВПП с искрами.

25 января в Соединенных Штатах бизнес-джет с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете из аэропорта города Бангор в штате Мэн. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник. По данным издания, инцидент произошел во время сильной снежной бури, сопровождавшейся плохой видимостью и низкими температурами.

23 декабря в Турции в результате крушения частного самолета Falcon 50 погибли все находившиеся на борту. Спасательные службы обнаружили обломки воздушного судна, разбросанные на большой территории. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.