Минздрав Приморья прокомментировал ситуацию с туберкулёзом в медколледже Владивостока

В медколледже Владивостока в ходе планового ежегодного медосмотра у одного из студентов выявили закрытую форму туберкулёза. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья, уточнив, что молодой человек уже проходит лечение в Противотуберкулёзном диспансере.
«На данный момент ситуация находится под контролем специалистов Роспотребнадзора и противотуберкулезного диспансера, проведены все необходимые профилактические мероприятия, приморской дезостанцией обработаны помещения, лица, не проходившие обследование более 6 месяцев, направлены для дополнительного медицинского осмотра», — сообщила пресс-служба корр. ИА PrimaMedia.
Отмечается, что очный учебный процесс в колледже продолжается в обычном режиме.