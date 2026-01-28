Минздрав Приморья прокомментировал ситуацию с туберкулёзом в медколледже Владивостока

В медколледже Владивостока в ходе планового ежегодного медосмотра у одного из студентов выявили закрытую форму туберкулёза. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья, уточнив, что молодой человек уже проходит лечение в Противотуберкулёзном диспансере.