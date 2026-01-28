Ричмонд
Минздрав Приморья прокомментировал ситуацию с туберкулёзом в медколледже Владивостока

Учебный процесс продолжается в очном формате.

Источник: PrimaMedia.ru

В медколледже Владивостока в ходе планового ежегодного медосмотра у одного из студентов выявили закрытую форму туберкулёза. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья, уточнив, что молодой человек уже проходит лечение в Противотуберкулёзном диспансере.

«На данный момент ситуация находится под контролем специалистов Роспотребнадзора и противотуберкулезного диспансера, проведены все необходимые профилактические мероприятия, приморской дезостанцией обработаны помещения, лица, не проходившие обследование более 6 месяцев, направлены для дополнительного медицинского осмотра», — сообщила пресс-служба корр. ИА PrimaMedia.

Отмечается, что очный учебный процесс в колледже продолжается в обычном режиме.