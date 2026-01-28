В России предложили ввести совместный декрет

«Из идей, которые я сейчас бы предлагал рассмотреть, — это дать возможность [работающим] бабушкам и отцам уходить в отпуск по уходу за ребенком в тот период, когда мама еще находится в отпуске по беременности и родам», — сказал глава комиссии ОП РФ в интервью ТАСС. Он отметил, что сегодня в такой ситуации близким приходится брать отпуск за свой счет, если они хотят помочь женщине в первые недели после рождения ребенка.