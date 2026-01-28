В России предложили ввести совместный декрет

В ОП предложили дать возможностям родителям уходить в совместный декрет, не теряя доходов при этом.
В России предложили ввести элементы так называемого «совместного» декрета, чтобы ближайшие родственники могли официально помогать молодым матерям, не уходя в неоплачиваемый отпуск. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Из идей, которые я сейчас бы предлагал рассмотреть, — это дать возможность [работающим] бабушкам и отцам уходить в отпуск по уходу за ребенком в тот период, когда мама еще находится в отпуске по беременности и родам», — сказал глава комиссии ОП РФ в интервью ТАСС. Он отметил, что сегодня в такой ситуации близким приходится брать отпуск за свой счет, если они хотят помочь женщине в первые недели после рождения ребенка.
Введение «совместного» декрета, по его мнению, позволит поддержать семьи с несколькими детьми, когда младенец и мать могут находиться в перинатальном центре, а старшим детям требуется постоянный уход дома. Он также указал, что в послеродовый период у женщины может развиться депрессия, и в этой ситуации особенно важна постоянная помощь близкого человека, который при этом не теряет доход и рабочее место.
В России фактически существует два вида «декрета» — отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до трех лет, который можно оформить не только матери, но и отцу или другим родственникам. При этом пособие в 40% от заработка выплачивается лишь до достижения ребенком полутора лет.
С 1 января 2026 года действует закон, по которому периоды ухода за ребенком до 1,5 лет полностью включаются в страховой стаж родителей, а при рождении двойни и более детей такие периоды суммируются. Ранее Сергей Рыбальченко также уже предлагал запустить масштабную программу льготной аренды жилья для молодых и многодетных семей.