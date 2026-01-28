Глава общества акушеров прокомментировал включение генетического скрининга в ОМС

«Если ребенок сильно отстает в развитии, то уже сразу начинается либо попытка как-то нивелировать это, полечить, либо прекратить беременность. Потом идет ультразвуковой скрининг, когда выявляются пороки развития на ранних стадиях. А затем, так называемый генетический скрининг. Если мы определяем ультразвуком или с помощью биохимии какие-либо неточные показатели, то берется кусочек фетоплацентарной системы и изучается с точки зрения генетики», — объяснил Серов.