Семья скончавшегося Шатунова оценила размер ущерба по делу продюсера Разина

Как полагает следствие, Андрею Разину грозит до 10 лет тюрьмы. Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что дело возбудили еще в 2021 году. Ушедший из жизни Юрий Шатунов много лет судился с продюсером за право исполнять хиты. Артист прошел десятки судов для защиты своих прав. Только после ухода из группы «Ласковый май» певец получил разрешение от автора песен. Эти права ему предоставил обманутый продюсером поэт Сергей Кузнецов. При жизни Юрию Шатунову так и не удалось добиться справедливого наказания Андрею Разину.