Семья скончавшегося Шатунова оценила размер ущерба по делу продюсера Разина

Суд продолжает расследовать дело продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Он подозревается в мошенничестве. Семья скончавшегося солиста группы Юрия Шатунова оценивает размер ущерба в миллиард рублей, пишет ТАСС.
По словам родственников певца, обвинение связано с фальсификацией договора продюсера с артистом. Мошенничество совершено со средствами поэта Сергея Кузнецова. В настоящий момент ущерб по этому эпизоду составляет порядка 500 миллионов рублей.
Деньги должны были служить лицензионным вознаграждением поэту. Андрей Разин, как считает суд, использовал поддельный договор с Сергеем Кузнецовым для получения средств в качестве правообладателя песен. Это один из эпизодов по делу продюсера. Кроме того, Андрей Разин, как утверждается, сфабриковал договор с Юрой Шатуновым.
«По нашей скромной оценке, ущерб по уголовному делу Андрея Разина из-за появления в нем второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который непосредственно связан с Юрой Шатуновым, может увеличиться в два раза и составить около 1 млрд рублей», — поделились члены семьи артиста.
Продюсера в конце декабря объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Решение принято в рамках расследования финансовых преступлений. Ранее Андрей Разин находился под межгосударственным розыском. Инстанция постановила избрать для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его возвращения в Россию или задержания на территории страны.
Как полагает следствие, Андрею Разину грозит до 10 лет тюрьмы. Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что дело возбудили еще в 2021 году. Ушедший из жизни Юрий Шатунов много лет судился с продюсером за право исполнять хиты. Артист прошел десятки судов для защиты своих прав. Только после ухода из группы «Ласковый май» певец получил разрешение от автора песен. Эти права ему предоставил обманутый продюсером поэт Сергей Кузнецов. При жизни Юрию Шатунову так и не удалось добиться справедливого наказания Андрею Разину.