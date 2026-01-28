В Омске в 2025 году выявили 9000 случаев рака, но смертность снизилась

В Омской области, по предварительным данным за 2025 год, зарегистрировано 9 015 новых случаев злокачественных новообразований рассказали omsk.aif.ru в региональном минздраве. Показатель заболеваемости составил 451,6 на 100 тысяч населения. Хотя цифры выглядят тревожно, в ведомстве видят в них и положительную динамику.
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов пояснил, что общий прирост заболеваемости за десятилетие на 11,5% напрямую связан не с ухудшением здоровья омичей, а с развитием медицины.
Статистика подтверждает эти слова. Самые важные показатели — выявляемость на ранних стадиях и одногодичная летальность — движутся в правильном направлении. В 2025 году доля пациентов, у которых рак обнаружили на I-II стадиях, когда шансы на излечение максимальны, достигла 56,2%.
Ещё более значимым является снижение показателя одногодичной летальности — процента пациентов, умирающих в первый год после постановки диагноза. За год он сократился с 21,1% до 19,3%. Это прямое свидетельство того, что болезнь всё чаще находят вовремя, а лечение начинается без промедления.
Ранее мы писали, что в Омске планируют построить новый корпус онкодиспансера. Сроки реализации проекта — 2028−2030 год.