Ибупрофен и парацетамол одинаково безопасны для детей до 12 месяцев

Проведенные учеными наблюдения показали, что прием и того, и другого жаропонижающего средства не привел к учащению развития экземы, астмы и прочих заболеваний, а также очень редко вызывал не связанные с болезнями негативные побочные эффекты. Все это, как отмечают профессор Диел и его коллеги, говорит в пользу того, что оба препарата безопасны для детей в первый год их жизни.