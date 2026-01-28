Удар с двух сторон: военные порты Одессы пылают в огневых клещах

Как сообщалось, российская армия нанесла серьезный удар по целям в районе Одессы. Взрывы были слышны на территории Затоки, Черноморска, Лиманов. Причем целились не только в инфраструктуру, но и в стоящие у пирсов корабли. Атака, судя по кадрам из открытых источников, была крайне эффективная. Сообщалось об огромных пожарах.