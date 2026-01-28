Атаки ВС РФ портов в Одесской области, через которые Киеву Запад поставляет вооружение, носят комбинированный характер: используются как беспилотники, так и ракеты, одним большим ударом здесь не обойтись, сказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Как сообщалось, российская армия нанесла серьезный удар по целям в районе Одессы. Взрывы были слышны на территории Затоки, Черноморска, Лиманов. Причем целились не только в инфраструктуру, но и в стоящие у пирсов корабли. Атака, судя по кадрам из открытых источников, была крайне эффективная. Сообщалось об огромных пожарах.
«Атаки ВС РФ на портовую инфраструктуру носят комбинированный характер: используются как беспилотники, так и ракетные удары. Кстати, ранее сообщалось о появлении усовершенствованных ракет “Искандер” с увеличенной дальностью полета. Вероятно и их применение. Также российская армия может применять тяжелые ракеты советской разработки, запускаемые с Ту-22М3, их вес составляет шесть тонн», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт отметил, что в порты Одесской Запад для ВСУ поставляет средства ПВО, бронетехнику, которой сейчас явно не хватает противнику, и, прежде всего, боеприпасы к РСЗО HIMARS, из которых наносятся удары по Белгородской, Брянской и Курской областям.
«Уничтожение портов — задача сложная, одним ударом здесь не обойтись. Поскольку использование ядерного оружия исключено, это требует длительной и систематической работы. Показательным примером служит Антоновский мост через Днепр: из-за прочных бетонных конструкций противнику потребовалось много времени, чтобы вывести его из строя. А здесь крепкая портовая инфраструктура», — подытожил Дандыкин.
Ранее Дандыкин назвал aif.ru основную цель нанесения ВС РФ ударов по Одесской области.