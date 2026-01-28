Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России установило максимально раннее первое прикладывание ребенка к груди матери — не позднее 1,5−2 часов после рождения, продолжительностью не менее 30 минут. Об этом сообщается в документе, с которым ознакомился ТАСС.
«В организациях родовспоможения (акушерских стационарах) создаются условия для внедрения семейно-ориентированных перинатальных технологий, обеспечивающих максимально раннее первое прикладывание ребенка к груди в родильном зале (не позднее 1,5−2 часов) после рождения, продолжительностью не менее 30 минут (при отсутствии медицинских противопоказаний), и поддержка грудного вскармливания, за исключением родильниц с ВИЧ-инфекцией», — говорится в документе.
В документе также прописана возможность присутствия отца ребенка или другого члена семьи при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения.
При этом рекомендуемое время пребывания женщины в роддоме при неосложненном течении послеродового периода составляет до 3 суток. При неосложненном течении послеродового периода после операции кесарева сечения — до 4 суток.