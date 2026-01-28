Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов

«В организациях родовспоможения (акушерских стационарах) создаются условия для внедрения семейно-ориентированных перинатальных технологий, обеспечивающих максимально раннее первое прикладывание ребенка к груди в родильном зале (не позднее 1,5−2 часов) после рождения, продолжительностью не менее 30 минут (при отсутствии медицинских противопоказаний), и поддержка грудного вскармливания, за исключением родильниц с ВИЧ-инфекцией», — говорится в документе.