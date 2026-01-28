За неделю заболеваемость ОРВИ выросла в Приморье почти на 15%

В Приморье к четвёртой неделе эпидсезона — это период с 19 по 25 января 2026 года — количество простуд ощутимо выросло: обращений по поводу ОРВИ стало в 1,2 раза больше, чем в начале месяца. А за последнюю неделю рост составил 14,9% среди всего населения, кроме детей до двух лет. При этом по гриппу, наоборот, идёт спад, по COVID‑19 картина не меняется, а в стационары с гриппом и ОРВИ попали 1,7% заболевших. Об этих данных рассказали в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Если смотреть, какие именно вирусы сейчас гуляют по региону, выходит как обычно довольно пёстрая картина: среди негриппозных респираторных инфекций чаще всего находят риновирусы — это 56,4% всех выявленных возбудителей. На втором месте аденовирусы с долей 19,6%, а на COVID‑19 приходится 13,6% положительных результатов. С гриппом всё однозначно: львиная доля случаев связана с подтипом А (H3N2), он даёт 93,8% всей гриппозной заболеваемости. Ещё 6,2% приходятся на вирус гриппа В.
Отдельная тема Роспотребнадзора — школы и детсады. С сентября 2025 года в Приморье запустили мониторинг закрытий образовательных учреждений из‑за вспышек ОРВИ среди детей. Теперь считают каждый случай, когда группа или целая школа «становится на паузу» из‑за простуд. За отчётную неделю до полного закрытия ни одно учреждение не дошло. Но без ограничений всё равно не обошлось: занятия частично свернули в четырёх детских садах и одной школе. Ситуацию, по словам ведомства, держат на контроле.
Роспотребнадзор снова говорит о гигиене дома и это вполне оправдавшие себя рекомендации. Многие возбудители ОРВИ живут на поверхностях не пару минут, а от нескольких часов до суток. Если в квартире сухо и пыльно, заболеть и болеть тяжелее гораздо проще. Отсюда — привычный, но вполне рабочий набор: регулярно проветривать, делать влажную уборку, один—два раза в неделю как минимум, каждый день протирать пыль влажной салфеткой, а не гонять её сухой тряпкой по полкам.
Начинать уборку предлагают не с пола, как многие привыкли, а сверху: с мебели, карнизов, кондиционеров и углов комнат, чтобы пыль не оседала повторно. Особое внимание — мелочам, к которым мы прикасаемся десятки раз в день: дверные ручки, ручки шкафов и тумбочек, выключатели, клавиатура компьютера и прочие «точки контакта».
Если же в семье кто‑то уже слёг с простудой, по возможности человеку нужно выделить отдельную комнату, отдельную посуду и полотенца. Уборку превратить в ежедневный ритуал, а проветривание — в обязательное действо по несколько раз в день. Дальше идёт уже знакомый за три года пандемии «этикет больного»: при кашле и чихании — одноразовый платок, регулярное мытьё рук с мылом, дистанция с окружающими и те самые медицинские маски.
И ещё одно жёсткое, но ожидаемое условие: при первых признаках заболевания людей просят не героически выходить на работу, а оставаться дома и обращаться к врачу, не устраивая экспериментов с самолечением.