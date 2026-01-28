За неделю заболеваемость ОРВИ выросла в Приморье почти на 15%

В Приморье к четвёртой неделе эпидсезона — это период с 19 по 25 января 2026 года — количество простуд ощутимо выросло: обращений по поводу ОРВИ стало в 1,2 раза больше, чем в начале месяца. А за последнюю неделю рост составил 14,9% среди всего населения, кроме детей до двух лет. При этом по гриппу, наоборот, идёт спад, по COVID‑19 картина не меняется, а в стационары с гриппом и ОРВИ попали 1,7% заболевших. Об этих данных рассказали в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.