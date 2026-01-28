МВД: мошенники через онлайн-игры заставляют детей фотографировать важные объекты

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мошенники под предлогом получения редкого артефакта в онлайн-игре выманивают у детей код из СМС, а потом заставляют их фотографировать объекты инфраструктуры, чтобы якобы обезопасить сбережения. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.