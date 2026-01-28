Биолог Полуновский рассказал, когда будущим родителям сдавать генетические тесты

Тестирование может выявить так называемый статус носительства у обоих родителей, то есть ситуацию, когда у пары есть риск рождения ребенка с наследственным заболеванием. В этом случае они могут воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в рамках которой проводится генетическая диагностика эмбрионов. После диагностики выбираются только те эмбрионы, у которых отсутствует сочетание негативных мутаций. Все это существенно увеличивает шансы рождения здоровых детей у родителей, которые являются носителями или находятся в группе риска. По словам биолога, разработка индивидуальной тест-системы для экстракорпорального оплодотворения и анализ эмбрионов займет около 2−3 месяцев, пояснил Полуновский.