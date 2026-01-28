Индия опровергла слухи о массовой вспышке смертельного вируса Нипах

После выявления случаев власти в тесной координации с правительством штата незамедлительно начали комплексные противоэпидемические мероприятия, в ходе которых было выявлено, отслежено и протестировано 196 контактов заболевших. Все они оказались бессимптомными, а их анализы дали отрицательный результат. Благодаря усиленному эпидемиологическому надзору и оперативным мерам вспышка была своевременно локализована, и на данный момент новых случаев не зафиксировано.