Индия опровергла слухи о массовой вспышке смертельного вируса Нипах

Министерство здравоохранения Индии опровергло сообщения о пяти случаях заражения вирусом Нипах, заявив, что с декабря 2025 года в штате Западная Бенгалия было подтверждено только два случая заболевания.

В ведомстве отметили, что некоторые СМИ распространяли спекулятивную и недостоверную информацию, и призвали общественность полагаться исключительно на официальные данные.

После выявления случаев власти в тесной координации с правительством штата незамедлительно начали комплексные противоэпидемические мероприятия, в ходе которых было выявлено, отслежено и протестировано 196 контактов заболевших. Все они оказались бессимптомными, а их анализы дали отрицательный результат. Благодаря усиленному эпидемиологическому надзору и оперативным мерам вспышка была своевременно локализована, и на данный момент новых случаев не зафиксировано.

Вирус Нипах, признанный Всемирной организацией здравоохранения одним из самых опасных в мире, характеризуется высоким уровнем летальности (от 40 до 75%) и приводит к энцефалопатии. Лекарств и вакцин от него не существует, а передача происходит в основном через прямой контакт с жидкостями инфицированных животных или употребление загрязнённых фруктов.

Ранее сообщалось, что Китай предостерегает о последствиях заражения вирусом Нипах.

