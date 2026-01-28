Колледж во Владивостоке перевели на дистанционное обучение из-за туберкулёза

Весной 2024 года в дальнегорской школе № 17 случилась вспышка туберкулёза среди детей, источником заболевания оказалась сотрудница индивидуального предпринимателя, с которым муниципалитет заключил договоры на организацию питания школьников. Инфекцию выявили у 12 детей, ещё несколько десятков учеников оказались носителями туберкулёза в латентной форме. Женщина знала о своём заболевании, но приобрела поддельную медицинскую книжку для работы в общепите. Предприниматель, в свою очередь, трудоустроил её без этого документа, разрешив принести его позднее. По итогам уголовного и судебного процесса и бизнесмена, и работницу приговорили к лишению свободы в колонии-поселении (на 1 год и 10 месяцев предпринимателя, на полтора года сотрудницу).