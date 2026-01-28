Колледж во Владивостоке перевели на дистанционное обучение из-за туберкулёза

Ранее в СМИ появилась информация о выявлении опасного заболевания у студента по результатам ежегодного медицинского обследования. Речь идёт о главном корпусе на улице Новожилова. В образовательном учреждении уже провели санитарную обработку помещений, территориальное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование под контролем прокуратуры.
Заболевший студент получает лечение в профильном медицинском учреждении, туберкулёз у него выявили в начальной форме.
Прокуратура со своей стороны примет меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции и защиты прав студентов на безопасные условия обучения.
Это не первый случай туберкулёза в образовательных учреждениях Приморского края за последние три года. В декабре 2025-го заболевание выявили у двух учеников образовательной организации села Чкаловское Спасского района, в октябре того же года — у учителя школы № 82 во Владивостоке и двух учеников школ Дальнегорска.
Весной 2024 года в дальнегорской школе № 17 случилась вспышка туберкулёза среди детей, источником заболевания оказалась сотрудница индивидуального предпринимателя, с которым муниципалитет заключил договоры на организацию питания школьников. Инфекцию выявили у 12 детей, ещё несколько десятков учеников оказались носителями туберкулёза в латентной форме. Женщина знала о своём заболевании, но приобрела поддельную медицинскую книжку для работы в общепите. Предприниматель, в свою очередь, трудоустроил её без этого документа, разрешив принести его позднее. По итогам уголовного и судебного процесса и бизнесмена, и работницу приговорили к лишению свободы в колонии-поселении (на 1 год и 10 месяцев предпринимателя, на полтора года сотрудницу).
Сотруднице больницы, у которой была куплена поддельная медкнижка, а также чиновнику администрации Дальнегорска, допустившего к конкурсу на организацию питания в муниципальных учреждениях образования неблагонадёжного участника рынка, вынесли оправдательные приговоры. Прокуратура их оспорила, новые приговоры ещё не вынесены.
Также в конце прошлого года в суд поступило дело об угрозе распространения туберкулёза в одном из детских садов Находки. Латентная форма инфекции была выявлена у четырёх дошкольников в ноябре 2023 года. В ходе расследования оказалось, что они заразились от воспитательницы. Заведующая детским садом, в свою очередь, знала о ситуации, но не отстранила женщину от работы с малышами.
По данным на июль 2025 года, Приморский край входил в число регионов с наибольшей заболеваемостью туберкулёзом. Она составляла 63,81 случая на 100 тысяч населения, хуже ситуация была только на Чукотке и в Еврейской автономной области.