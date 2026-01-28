Мошенники начали использовать фейковые аккаунты управляющих компаний

«В январе 2026 года злоумышленники стали создавать для обмана пользователей фейковые аккаунты от имени управляющих компаний. В профиле таких аккаунтов указано, что он создан якобы руководителем УК, указаны его фамилия, имя и отчество. С фальшивого аккаунта УК пользователям рассылают сообщения о том, что руководитель компании проводит “обновление электронного списка жильцов”, и просят подтвердить актуальность информации», — сказал Дудков.