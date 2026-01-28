Ричмонд
В Бердске ветеран через суд добился выплаты 84 тысяч рублей за газификацию

Прокуратура Бердска помогла ветерану боевых действий взыскать через суд компенсацию за газификацию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Надзорное ведомство провело проверку после обращения пенсионера и установило, что местный Центр социальной поддержки населения необоснованно отказал ему в предоставлении этой услуги.

В защиту интересов ветерана городской прокурор обратился в суд с требованием признать это решение недействительным. Бердский городской суд иск удовлетворил, после чего учреждение было обязано выплатить компенсацию. В результате пенсионер получил 84 тысячи рублей на возмещение расходов на подключение газа.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что вдове участника спецоперации из Новосибирска выплатили пенсию после задержки.