В Бердске ветеран через суд добился выплаты 84 тысяч рублей за газификацию

Надзорное ведомство провело проверку после обращения пенсионера и установило, что местный Центр социальной поддержки населения необоснованно отказал ему в предоставлении этой услуги.
В защиту интересов ветерана городской прокурор обратился в суд с требованием признать это решение недействительным. Бердский городской суд иск удовлетворил, после чего учреждение было обязано выплатить компенсацию. В результате пенсионер получил 84 тысячи рублей на возмещение расходов на подключение газа.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что вдове участника спецоперации из Новосибирска выплатили пенсию после задержки.