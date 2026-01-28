Поклонник встал на колени, полный игнор журналистов: как прошел первый концерт Долиной в 2026 году

Долина выступила в баре на 91 место.
Певица Лариса Долина дала первый в 2026 году концерт. Выступление состоялось во вторник, 27 января в московском музыкальном баре Petter на 91 место. Причем на момент начала концерта не все билеты были раскуплены. Долина вышла к публике в сложный для себя период: после судебного решения о передаче квартиры в Хамовниках Полине Лурье и на фоне возможных новых финансовых требований к певице. Как прошел первый концерт певицы в 2026 году — в материале URA.RU.
Хитрости команды Долиной на фоне слабых продаж билетов.
Новый год начался для Долиной непросто: сначала прошла передача квартиры, после Полина Лурье сообщила, что собирается взыскать с певицы судебные расходы, понесенные в ходе разбирательств. Сами концерты проходят без аншлагов, поэтому, чтобы снизить риски, команда Долиной пошла на хитрость: делать ставку на камерные форматы выступлений, чтобы снизить финансовые риски.
Так, первый выход на сцену в 2026 году прошел в московском баре Petter на 91 место. Билеты продавались по 9500 и 15500 рублей. За 10 минут до начала в продаже оставалось одно дорогое место и три подешевле.
Игнорирование журналистов.
Перед концертом журналисты пытались поймать Долину у входа в бар. Они пытались узнать о дальнейших планах артистки в связи с потерей недвижимости в Хамовниках, о том, как эта история повлияла на саму певицу и отношению к ней ее поклонников. Однако Долина полностью проигнорировала представителей прессы, передает Пятый канал. А самих журналистов разогнала охрана.
Юный поклонник вышел к Долиной с цветами.
В баре Petter Долина исполнила все свои хиты. Пела на русском и английском языке. Со сцены звучали песни «Льдинка», «Не надо слов», «Три белых коня», «На танец», «Ищу тебя», Feeling good, а также главный шлягер Долиной «Погода в доме», песню пел весь бар.
Причем «Погоду в доме» артистку попросил исполнить ее юный поклонник. Мальчик вышел к Долиной с цветами. Долина поблагодарила его и поинтересовалась, сколько ему лет. Мальчик ответил, что ему 14 лет, передает РИА Новости. Артистка спросила: «Тебе нравится мое творчество?» — на что юный поклонник ответил: «Да, моя любимая ваша песня про погоду в доме».
Долина пожелала, чтобы 2026 год был лучше.
Долина завершила первый сольный концерт песней «Стена». Она выразила надежду, что в новом году все изменится к лучшему.
«Знаете, как говорят, как год начнешь — так его и закончишь. Надеюсь, что все мы будем бесконечно счастливы в этом году, что все изменится к лучшему. Испытания нам Бог посылает для того, чтобы мы себя еще раз проверили. Так что все правильно в этой жизни», — цитирует РИА Новости слова Долиной.
После исполнения знаменитой композиции «Стена» один из поклонников артистки встал перед ней на колени, преподнес внушительный букет алых роз и плюшевого медведя. Зрительный зал встретил этот момент восторженными возгласами «Браво!» и продолжительными аплодисментами в адрес Долиной.
Певица покинула бар через служебный вход. Рядом с заведением стояли сотрудники охраны, которые разогнали журналистов для проезда автомобиля Долиной. Певица молча уехала.