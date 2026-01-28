В России запретили иноагентам заниматься просветительской деятельностью

Как следует из документа, теперь иноагенты не смогут участвовать в образовательных и просветительских проектах на территории страны. Кабмин привёл подзаконные акты в соответствие с федеральным законом о деятельности иноагентов и законом «Об образовании».
Кроме того, принятые нормы предусматривают автоматическое прекращение действия образовательной лицензии в случае присвоения организации или физлицу статуса иностранного агента.
Ранее Life.ru писал, что Екатерина Мизулина призвала чаще и подробнее рассказывать россиянам о деятельности иноагентов. По её словам, молодёжи важны не абстрактные формулировки, а конкретные доказательства — от видео встреч до данных о зарубежном финансировании. Она подчеркнула, что у государства есть такая информация, поскольку решения о присвоении статуса принимаются на основе фактов.
