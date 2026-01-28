Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России запретили иноагентам заниматься просветительской деятельностью

Правительство РФ внесло изменения в правила просветительской деятельности, полностью запретив её для иностранных агентов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Источник: Life.ru

Как следует из документа, теперь иноагенты не смогут участвовать в образовательных и просветительских проектах на территории страны. Кабмин привёл подзаконные акты в соответствие с федеральным законом о деятельности иноагентов и законом «Об образовании».

Кроме того, принятые нормы предусматривают автоматическое прекращение действия образовательной лицензии в случае присвоения организации или физлицу статуса иностранного агента.

Ранее Life.ru писал, что Екатерина Мизулина призвала чаще и подробнее рассказывать россиянам о деятельности иноагентов. По её словам, молодёжи важны не абстрактные формулировки, а конкретные доказательства — от видео встреч до данных о зарубежном финансировании. Она подчеркнула, что у государства есть такая информация, поскольку решения о присвоении статуса принимаются на основе фактов.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше