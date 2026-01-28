В России в марте заблокируют часть сайтов

«С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции — и это логичный шаг в развитии регулирования цифровой среды и защиты здоровья граждан», — сказал Немкин в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что инициатива направлена на пресечения незаконной дистанционной торговли и защиту несовершеннолетних.