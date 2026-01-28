Пощады не будет: издевавшиеся над людьми бойцы спецназа ГУР боятся плена РФ

Боевики спецназа Главного управления разведки МО Украины отчаянно пытаются избежать российского плена, зная, что после издевательств над мирными жителями ничего хорошего их не ждет, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, ранее стало известно, что командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область инженерную технику для разминирования, а также спецназ ГУР и часть подразделений 169-й механизированной бригады.
Михайлов пояснил, что спецназ ГУР могли перебросить под Харьков для выполнения разных задач, в том числе для попыток проникнуть в тыл и совершить ряд диверсий.
При этом в российский плен боевики спецназа ГУР Украины боятся попасть, поэтому, по словам военного эксперта, будут избегать его любой ценой.
«В ГУР очень много националистически настроенных персонажей. Там конкретные, отобранные русофобы. Соответственно, в плену их жалеть никто не будет. Да и сами они в плен стараются не попадать, под разными предлогами. Учитывая то, сколько вреда они причинили мирным жителям как на новых территориях, так и россиянам в целом, пощады им в плену не будет», — пояснил Михайлов.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают спецподразделение ГУР «Центр Тимура» с волчанского направления для восстановления численности личного состава.
По данным Telegram-канала «Северный ветер», это подразделение ранее активно применялось в штурмовых операциях. Теперь оно будет задействовано для пополнения потерь.