Пощады не будет: издевавшиеся над людьми бойцы спецназа ГУР боятся плена РФ

Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область спецназ ГУР минобороны Украины. Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал, почему украинские боевики боятся сдаваться в российский плен.

Источник: Аргументы и факты

Боевики спецназа Главного управления разведки МО Украины отчаянно пытаются избежать российского плена, зная, что после издевательств над мирными жителями ничего хорошего их не ждет, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

Напомним, ранее стало известно, что командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область инженерную технику для разминирования, а также спецназ ГУР и часть подразделений 169-й механизированной бригады.

Михайлов пояснил, что спецназ ГУР могли перебросить под Харьков для выполнения разных задач, в том числе для попыток проникнуть в тыл и совершить ряд диверсий.

При этом в российский плен боевики спецназа ГУР Украины боятся попасть, поэтому, по словам военного эксперта, будут избегать его любой ценой.

«В ГУР очень много националистически настроенных персонажей. Там конкретные, отобранные русофобы. Соответственно, в плену их жалеть никто не будет. Да и сами они в плен стараются не попадать, под разными предлогами. Учитывая то, сколько вреда они причинили мирным жителям как на новых территориях, так и россиянам в целом, пощады им в плену не будет», — пояснил Михайлов.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают спецподразделение ГУР «Центр Тимура» с волчанского направления для восстановления численности личного состава.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», это подразделение ранее активно применялось в штурмовых операциях. Теперь оно будет задействовано для пополнения потерь.