Пощады не будет: издевавшиеся над людьми бойцы спецназа ГУР боятся плена РФ

«В ГУР очень много националистически настроенных персонажей. Там конкретные, отобранные русофобы. Соответственно, в плену их жалеть никто не будет. Да и сами они в плен стараются не попадать, под разными предлогами. Учитывая то, сколько вреда они причинили мирным жителям как на новых территориях, так и россиянам в целом, пощады им в плену не будет», — пояснил Михайлов.