Российская армия продолжает наносить удары по объектам ВПК Одесской области. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что основной целью для ВС РФ в приморском регионе являются порты, через которые Запад поставляет киевскому режиму вооружение. И порты ночами пылают. Стоит задача: уничтожить инфраструктуру и сделать невозможным прием грузов НАТО.
Системно выносят порты: бьют беспилотниками и ракетами.
Атаки ВС РФ портов в Одесской области носят системный комбинированный характер: используются как беспилотники, так и ракеты. Одним большим ударом здесь не обойтись, констатировал Дандыкин.
Показательный пример — Антоновский мост через Днепр: из-за прочных бетонных конструкций противнику потребовалось много времени, чтобы вывести его из строя. А здесь — крепкая портовая инфраструктура.
Эксперт не исключил применение российской армией для атак усовершенствованных ракет «Искандер» с увеличенной дальностью полета и тяжелых ракет советской разработки, запускаемые с Ту-22М3, вес которых составляет шесть тонн.
Уничтожатся поставки НАТО.
По словам эксперта, через одесские порты Запад для ВСУ поставляет средства ПВО, бронетехнику, в частности, боеприпасы к РСЗО HIMARS, из которых наносятся удары по Белгородской, Брянской и Курской областям.
«Ситуация такова: если Зеленский призвал Запад топить наши танкеры, забирать нефть и продавать её, а нам предлагать “сделку” (не нападать на танкеры в обмен на прекращение ударов), то это не сработает. Суда всё равно будут выходить из Босфора, загружаться оружием и техникой для Киева, а затем идти по территориальным водам Болгарии и Румынии. Мы не можем наносить по ним удары в море, потому что НАТО воюет де-факто, но официально войну не объявляло. Поэтому удары наносятся по коммуникациям непосредственно на берегу, по портам Одессы и по кораблям, которые в них заходят», — сказал Дандыкин.
Эксперт добавил, что стоит главная цель — вывести из строя инфраструктуру, энергоснабжение и водоснабжение, чтобы заходы судов в порты стали невозможными, а стоимость страховки выросла настолько, что перевозки потеряли бы смысл по соображениям безопасности.
«Удары наносятся на всех направлениях, начиная от Измаила, Рени, Ильичевска… Это необходимая мера, чтобы лишить противника на этом фланге возможности снабжать воюющую группировку ВСУ боеприпасами, оружием и углеводородами», — подытожил Дандыкин.