Скоростной неуправляемый круг: Life.ru узнал у травматолога все опасности катания на ватрушках

Любимое зимнее развлечение детей и взрослых — катание на ватрушках — может обернуться тяжёлыми травмами. Травматолог-ортопед Александр Очкуренко в беседе с Life.ru предупредил, что эти «скоростные неуправляемые средства» кажутся безопасными, но на деле представляют серьёзную угрозу для здоровья.

Источник: Life.ru

Ватрушки относятся к дешёвым скоростным неуправляемым средствам развлечения, которые в самых безобидных ситуациях могут привести к тяжёлым последствиям. Любой косогор, любая горка даже если и ровная, имеет бугры, на которых ездок может подскочить, и, не выпав из тюбинга получить тяжёлый компрессионный перелом позвоночника. Причём не одного, а сразу нескольких позвонков, что приводит к длительному лечению и реабилитации.

Александр Очкуренко.

Травматолог-ортопед клинико-диагностического отделения для детей НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России, профессор кафедры травматологии и ортопедии НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России.

Эксперт пояснил, что при катании на крутых склонах риск возрастает, а травмы могут быть самыми разными.

«Если горка с большим наклоном, увеличивается скорость. И дети, и взрослые начинают от страха тормозить ногами, что приводит к повреждению нижних конечностей: связок голеностопного и коленного суставов или даже к перелому. При резком торможении также возможен вылет из ватрушки, при котором ездок получает переломы и верхних и нижних конечностей. Травмы сочетанные, трудно вылечиваемые, которые лечатся сначала в стационаре. В дальнейшем они могут вызвать и несрощения, и артрозы. Самые тяжёлые травмы человек получает при столкновении с препятствием во время спуска. Здесь мы также говорим о сочетанной травме в том числе головного мозга. Нередки смертельные исходы», — добавил Очкуренко.

Он также дал конкретные рекомендации для безопасного катания. Врач заявил, что в целях предотвращения травм прежде всего нужно решить организационные моменты. Для катания лучше выбрать специально оборудованные площадки или горки с бортами, гладкими спусками, длинной зоной торможения и амортизаторами. Кроме того, на ватрушках нельзя скатываться по несколько человек — в самом тюбинге должен быть только один ездок. Также нельзя спускаться в сцепке по несколько ватрушек.

«Взрослые должны помнить, что они взрослые и несут ответственность за своих детей. Уважение и соблюдение техники безопасности с детства поможет избежать многих проблем. Категорически нельзя привязывать ватрушки к автомобилям и гоняться таким образом. Важно помнить, что тюбинг — это неуправляемое средство, оно совершенно непредсказуемо, поэтому в моменте избежать травмы практически невозможно», — заключил специалист.

Ранее Life.ru писал о рисках зимних развлечений на коньках и лыжах. Специалисты объяснили, какие травмы чаще всего получают любители активного отдыха: от разрывов связок и переломов ног до ушибов рук и черепно-мозговых травм. Эксперты посоветовали россиянам соблюдать технику безопасности и выбирать подходящее оборудование, чтобы отдых не закончился больницей.

