Скоростной неуправляемый круг: Life.ru узнал у травматолога все опасности катания на ватрушках

Ватрушки относятся к дешёвым скоростным неуправляемым средствам развлечения, которые в самых безобидных ситуациях могут привести к тяжёлым последствиям. Любой косогор, любая горка даже если и ровная, имеет бугры, на которых ездок может подскочить, и, не выпав из тюбинга получить тяжёлый компрессионный перелом позвоночника. Причём не одного, а сразу нескольких позвонков, что приводит к длительному лечению и реабилитации.
Александр Очкуренко.
Травматолог-ортопед клинико-диагностического отделения для детей НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России, профессор кафедры травматологии и ортопедии НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России.
Эксперт пояснил, что при катании на крутых склонах риск возрастает, а травмы могут быть самыми разными.
«Если горка с большим наклоном, увеличивается скорость. И дети, и взрослые начинают от страха тормозить ногами, что приводит к повреждению нижних конечностей: связок голеностопного и коленного суставов или даже к перелому. При резком торможении также возможен вылет из ватрушки, при котором ездок получает переломы и верхних и нижних конечностей. Травмы сочетанные, трудно вылечиваемые, которые лечатся сначала в стационаре. В дальнейшем они могут вызвать и несрощения, и артрозы. Самые тяжёлые травмы человек получает при столкновении с препятствием во время спуска. Здесь мы также говорим о сочетанной травме в том числе головного мозга. Нередки смертельные исходы», — добавил Очкуренко.
Он также дал конкретные рекомендации для безопасного катания. Врач заявил, что в целях предотвращения травм прежде всего нужно решить организационные моменты. Для катания лучше выбрать специально оборудованные площадки или горки с бортами, гладкими спусками, длинной зоной торможения и амортизаторами. Кроме того, на ватрушках нельзя скатываться по несколько человек — в самом тюбинге должен быть только один ездок. Также нельзя спускаться в сцепке по несколько ватрушек.
«Взрослые должны помнить, что они взрослые и несут ответственность за своих детей. Уважение и соблюдение техники безопасности с детства поможет избежать многих проблем. Категорически нельзя привязывать ватрушки к автомобилям и гоняться таким образом. Важно помнить, что тюбинг — это неуправляемое средство, оно совершенно непредсказуемо, поэтому в моменте избежать травмы практически невозможно», — заключил специалист.
