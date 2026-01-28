Скоростной неуправляемый круг: Life.ru узнал у травматолога все опасности катания на ватрушках

«Если горка с большим наклоном, увеличивается скорость. И дети, и взрослые начинают от страха тормозить ногами, что приводит к повреждению нижних конечностей: связок голеностопного и коленного суставов или даже к перелому. При резком торможении также возможен вылет из ватрушки, при котором ездок получает переломы и верхних и нижних конечностей. Травмы сочетанные, трудно вылечиваемые, которые лечатся сначала в стационаре. В дальнейшем они могут вызвать и несрощения, и артрозы. Самые тяжёлые травмы человек получает при столкновении с препятствием во время спуска. Здесь мы также говорим о сочетанной травме в том числе головного мозга. Нередки смертельные исходы», — добавил Очкуренко.