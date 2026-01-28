Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушении прав инвалида в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав инвалида в Омской области. Поводом стали публикации в соцсетях о проблемах пенсионера, самочувствие которого ухудшалось.
Вечером 27 января в пресс-службе ведомства рассказали, что, согласно поступившей информации, мужчина не имел возможности передвигаться без посторонней помощи. Несмотря на это, ему отказывали в проведении обследования, назначении лечения и госпитализации.
«Руководитель СУ СК России по Омской области Виталий Владимирович Батищев возбудит уголовное дело и представит председателю ведомства доклад о ходе и результатах расследования», — говорится в сообщении.
Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставили на контроль в центральном аппарате СКР. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
