Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушении прав инвалида в Омске

Указание дано после выхода публикаций о проблемах с медицинской помощью для пенсионера.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав инвалида в Омской области. Поводом стали публикации в соцсетях о проблемах пенсионера, самочувствие которого ухудшалось.

Вечером 27 января в пресс-службе ведомства рассказали, что, согласно поступившей информации, мужчина не имел возможности передвигаться без посторонней помощи. Несмотря на это, ему отказывали в проведении обследования, назначении лечения и госпитализации.

«Руководитель СУ СК России по Омской области Виталий Владимирович Батищев возбудит уголовное дело и представит председателю ведомства доклад о ходе и результатах расследования», — говорится в сообщении.

Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставили на контроль в центральном аппарате СКР. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что омичи купили дом, который могут снести по суду.